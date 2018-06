Paris (dpa) – Die Schauspielerin Julie Gayet (41), angeblich die Geliebte des französischen Staatspräsidenten François Hollande, ist für einen César als beste Nebendarstellerin in "Quai d’Orsay" nominiert worden.

Der Film, der hinter die Kulissen der französischen Diplomatie blickt, geht mit drei Nominierungen in die Rennen um die begehrten französischen Filmpreise, wie die Filmakademie am Freitag bekanntgab. In dem Drama spielt Gayet eine Beraterin, die Affären mit vielen Politikern hat. Hollande hat vor knapp einer Woche die Beziehung zu seiner langjährigen Lebensgefährtin Valérie Trierweiler beendet. Die Filmpreise werden am 28. Februar in Paris vergeben. Zu den Favoriten gehört der Cannes-Gewinner "Blau ist eine warme Farbe".