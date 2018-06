Paris (AFP) Elf Regierungen aus der Kontaktgruppe "Freunde Syriens" haben der Delegation von Machthaber Baschar al-Assad eine Blockade bei den Friedensverhandlungen in Genf vorgeworfen. "Das Regime ist verantwortlich für das Ausbleiben echter Fortschritte in der ersten Verhandlungsrunde", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Deutschland, den USA, Frankreich, Italien, Großbritannien, Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien, den Emiraten, der Türkei und Ägypten, die am Freitag in Paris veröffentlicht wurde.

