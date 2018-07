Aalen (SID) - Fußball-Zweitligist VfR Aalen hat Mittelfeldspieler Nejmeddin Daghfous vom Bundesligisten FSV Mainz 05 verpflichtet. Der 27-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2015. Das gaben die 05er am Freitag bekannt.

Daghfous bestritt zwischen 2006 und 2009 und nach seiner Rückkehr an den Bruchweg 2012 insgesamt 131 Pflichtspiele (43 Tore), davon 16 Partien in der 2. und eine in der 1. Bundesliga.