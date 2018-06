Bielefeld (SID) - Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat den ehemaligen serbischen U21-Nationalspieler Vujadin Savic von Girondins Bordeaux bis zum Saisonende ausgeliehen. Das teilten die Ostwestfalen am Freitag mit. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger war bereits für Dynamo Dresden in der zweiten Liga aktiv und kam für Bordeaux in der laufenden Spielzeit in der Europa League zum Einsatz.

"Vujadin Savic ist ein groß gewachsener Innenverteidiger mit viel Potenzial, der auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar ist. Zu seiner Zeit bei Dynamo Dresden konnte er seine Zweitligatauglichkeit nachweisen", sagte Trainer Stefan Krämer.