Paderborn (SID) - Trainer André Breitenreiter steht auch in den kommenden Jahren an der Seitenlinie des Fußball-Zweitligisten SC Paderborn. Wie der Tabellensiebte am Freitag mitteilte, wurde der Vertrag des 40-Jährigen vorzeitig bis zum 30. Juni 2016 verlängert. Der Kontrakt des Ex-Profis lief ursprünglich noch bis zum 30. Juni dieses Jahres.

"Wir hatten im Trainingslager sehr gute Gespräche, sowohl in menschlicher Hinsicht als auch im Hinblick auf die sportliche Ausrichtung", sagte Paderborns Manager Michael Born. Breitenreiter war erst im Sommer 2013 vom Regionalligisten TSV Havelse nach Ostwestfalen gewechselt.