London (SID) - Fußball-Nationalspieler Lewis Holtby wechselt innerhalb Londons von Tottenham Hotspur zum FC Fulham. Der 23-Jährige wird bis zum Saisonende ausgeliehen, bestätigte der Tabellenvorletzte der Premier League am Freitag.

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, wonach der Offensivspieler in die Bundesliga zurückkehren würde. Sein früherer Klub Schalke 04 war interessiert, auch dessen Erzrivale Borussia Dortmund galt als Kandidat. Holtby, der dreimal für die deutsche Nationalmannschaft auflief, war vor einem Jahr für 1,75 Millionen Euro von Schalke zu den Spurs gewechselt. In London kam er aber nicht wie gewünscht zum Zug, in diesem Jahr brachte er es lediglich auf einen Kurzeinsatz.

Schalke dachte über eine Rückkehr nach, die Ablöseforderungen der Spurs schreckten die Königsblauen aber ab. BVB-Trainer Jürgen Klopp kommentierte die Meldungen über ein Dortmunder Interesse launig: "Den Namen habe ich schon mal gehört."