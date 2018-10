Hannover (SID) - Mittelstürmer Deniz Kadah wechselt von Fußball-Bundesligist Hannover 96 zum türkischen Erstligisten Caykur Rizespor. Der 27-Jährige, der in der laufenden Saison nur dreimal für 96 zum Einsatz kam, unterschrieb in Rize am Freitag bis 2016.