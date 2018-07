Berlin (dpa) - Hertha BSC hat seine wirtschaftliche Situation auf einen Schlag entscheidend verbessert. Der Finanzinvestor KKR steigt beim Berliner Fußball-Bundesligisten ein.

Nach Informationen von "Spiegel Online" soll die weltweit agierende US-Beteiligungsgesellschaft knapp zehn Prozent an der Hertha BSC GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) übernehmen. Insgesamt soll sich das KKR-Engagement auf gut 60 Millionen Euro gelaufen, die strategische Partnerschaft ist auf mindestens sieben Jahre ausgerichtet.

"Wir setzen gemeinsam mit KKR auf Wachstum", sagte Herthas Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller und bestätigte den Deal. Nach Abschluss der Aufstiegssaison 2012/13 war der Hauptstadtclub mit Verbindlichkeiten von 36,8 Millionen Euro belastet. Ein Teil der 60 Millionen Euro soll offenbar zur Ablösung der Kredite eingesetzt werden. Darüber hinaus sollen Marketing-, TV- und Catering-Rechte zurückgekauft werden.

Das Private-Equity-Unternehmen KKR hatte nach eigenen Angaben im September 2012 in seinem Portfolio 82 Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 210 Milliarden Dollar (155 Milliarden Euro) und etwa 900 000 Mitarbeitern aus 17 unterschiedlichen Branchen in 19 Ländern. KKR soll die Möglichkeit haben, seinen Anteil an Hertha auf 33 Prozent aufzustocken. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat eine Anteilsbeteiligung an Proficlubs auf unter 50 Prozent beschränkt.

Nach Informationen des "Spiegel" bekommt der Investor einen Sitz im Aufsichtsrat der Hertha BSC GmbH & Co. KgaA, in die die Profi-Abteilung des Club ausgegliedert ist. Einfluss auf sportliche und wirtschaftliche Entscheidungen soll KKR nicht haben. "Wir werden nicht abheben, wir bleiben der gleiche Verein, wir behalten unsere Philosophie und setzen weiter auf unsere Nachwuchsakademie", erklärte Hertha-Manager Michael Preetz.

Für die Bundesliga könnte der Deal zum Testfall werden. Bisher hatten Mäzene wie Dietmar Hopp bei der TSG Hoffenheim sowie Unternehmen wie adidas oder Audi beim FC Bayern München investiert, die zugleich Sponsoren sind.

