Wien (AFP) Nach den jüngsten Fortschritten bei den iranischen Atomgesprächen ist es nach den Worten des Chefs der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) an der Zeit, "schwierigere Fragen" anzugehen. "Wir fangen mit Maßnahmen an, die praktisch und leicht umzusetzen sind, und wenden uns dann schwierigeren Dingen zu", sagte der IAEA-Generaldirektor Yukiya Amano in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. Dabei werde es insbesondere um die "mögliche militärische Dimension" des iranischen Atomprogramms gehen.

