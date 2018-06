Los Angeles (AFP) Mit scharfer Kritik am italienischen Justizsystem hat die US-Studentin Amanda Know auf ihre erneute Verurteilung wegen Mordes an der Britin Meredith Kercher reagiert. "Ich bin erschrocken und betrübt über dieses ungerechte Urteil", erklärte Knox am Donnerstag in ihrer Heimatstadt Seattle, wohin sie nach ihrem vorherigen Freispruch im Jahr 2011 zurückgekehrt war. Nachdem sie im zweiten Verfahren für unschuldig erklärt worden sei, habe sie "Besseres vom italienischen Justizsystem erwartet".

