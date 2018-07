Florenz (AFP) Die US-Studentin Amanda Knox wehrt sich gegen ihre erneute Verurteilung wegen Mordes an ihrer Mitbewohnerin Meredith Kercher in Italien. Sie werde "bis zum Ende" gegen die Gefängnisstrafe kämpfen, sagte die 26-Jährige am Freitag im US-Fernsehen. Die Familie des Opfers forderte die Auslieferung von Knox nach Italien. Deren ebenfalls verurteilter Ex-Freund Raffaele Sollecito wurde nahe der Grenze von der Polizei aufgespürt.

