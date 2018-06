Stockholm (dpa) – Zur Eröffnung des Kulturhauptstadtjahrs 2014 bringt die nordschwedische Stadt Umeå am Wochenende den Schnee zum Brennen.

Die spektakuläre Feuershow auf dem gefrorenen Fluss Umeaalven am Samstag ist der offizielle Auftakt des Festes. Die schwedische Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel haben ihr Kommen angekündigt. In den folgenden Monaten präsentiert die Stadt 600 Kilometer nördlich von Stockholm 300 Veranstaltungen in den Bereichen Kunst, Musik, Theater und Performance. Großen Raum nimmt die Kultur der Samen ein. Umeå teilt sich den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2014 mit der lettischen Hauptstadt Riga, wo der Veranstaltungsreigen bereits am 17. Januar eingeläutet wurde.

