Coolangatta (dpa) - Zwei Tage vor dem Finale und nach einer Schubsattacke auf Model Larissa Marolt ist Schauspieler Winfried Glatzeder aus dem Dschungelcamp geflogen. Für den 68-Jährigen riefen die wenigsten RTL-Zuschauer bei der Telefonabstimmung an. "Ich bin richtig froh", sagte der frühere "Tatort"-Darsteller in der Sendung. Die anderen sollten nicht traurig sein. "Ich hab' die Faxen jetzt auch ein wenig dicke gehabt." Die achte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" endet Samstag. Zuvor wählt das Publikum noch einen der verbleibenden vier Kandidaten aus dem Camp in Australien.

