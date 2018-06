Berlin (SID) - Der Doping-Opfer-Hilfeverein (DOH) hat sowohl das Internationale Olympische Komitee (IOC) als auch die in der kommenden Woche beginnenden Winterspiele in Sotschi mit heftigen Worten kritisiert. "Der russisch-olympische Mummenschanz treibt das globale Fest des Sports in die Großkrise und macht seinen Totalausverkauf wie unter dem Brennglas nur umso deutlicher", sagte die DOH-Vorsitzende Ines Geipel.

Dem IOC werfen die Vertreter der Dopingopfer "eklatante Verstöße" gegen die eigenen Statuten vor. "In Regel 2 der olympischen Charta verpflichte sich das IOC, 'den Kampf gegen das Doping im Sport anzuführen', 'gegen jede Form der Diskriminierung vorzugehen', 'jedem politischen und kommerziellen Missbrauch des Sports und der Athleten entgegenzutreten' sowie 'einen verantwortungsvollen Umgang mit Umweltbelangen zu stärken und zu unterstützen'", heißt es in der Mitteilung. Nun sei es das IOC selbst, das die "Idee des Olympismus" aushöhle.

Als Vorbild sieht der DOH die Demonstranten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. "Die olympische Idee wird von der Jugend in Kiew verteidigt und nicht in Sotschi, daher gilt die Solidarität Witali Klitschko und der Demokratiebewegung in der Ukraine", sagte Geipel.