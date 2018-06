Kiew/Berlin (dpa) - Angesichts der schweren Krise in der Ukraine hat sich erstmals die Armee zu Wort gemeldet und vor einer Eskalation des Machtkampfs gewarnt. Bei einer weiteren Zuspitzung drohe die Spaltung des Landes, warnten die Militärs in einer Mitteilung.

Der Präsident und Oberbefehlshaber Viktor Janukowitsch müsse die Lage unter Kontrolle bekommen. Die Besetzung staatlicher Gebäude durch Demonstranten sei unzumutbar. Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen zeigte sich "besorgt" über ein mögliches Eingreifen der Armee. Deutschland und die USA appellierten an Janukowitsch, weiter auf die Opposition zuzugehen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte Janukowitsch auf, die Rücknahme repressiver Gesetze in Kraft zu setzen. Sanktionen gegen die Führung in Kiew oder neue Kredite schloss Merkel derzeit aber aus. "Im Augenblick konzentrieren wir uns darauf, dass die Gesprächsfäden zwischen Regierung und Opposition nicht völlig gekappt werden", sagte die Kanzlerin nach einem Treffen mit dem polnischen Regierungschef Donald Tusk in Berlin.

US-Außenminister John Kerry forderte Janukowitsch zu weiteren Zugeständnissen an die Opposition auf. "Die Angebote von Präsident Janukowitsch haben noch kein angemessenes Maß erreicht", sagte Kerry während eines Besuchs in Berlin. Die Opposition könne deshalb noch nicht in eine "Art Regierung der Einheit" eintreten. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sagte: "Mein Eindruck ist, dass Janukowitsch den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt hat."

Der ukrainische Staatschef unterzeichnete unterdessen ein umstrittenes Amnestiegesetz. Das Dokument sieht einen Straferlass für alle in den vergangenen zwei Wochen festgenommenen Demonstranten vor - mehr als 230 Menschen. Allerdings soll die Opposition im Gegenzug besetzte Verwaltungsgebäude sowie Barrikaden räumen. Das lehnen die Janukowitsch-Gegner ab. Sie fordern eine bedingungslose Freilassung.

Die Oppositionsführer Vitali Klitschko und Arseni Jazenjuk wollten auf der Münchner Sicherheitskonferenz um Unterstützung werben. Jazenjuk von der Partei der inhaftierten Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko schlug eine gemischte Untersuchungskommission zur Staatskrise aus Regierung und Opposition vor. Den Vorsitz könne zum Beispiel der Generalsekretär des Europarates, Thorbjørn Jagland, übernehmen, sagte der frühere Außenminister Jazenjuk.

Das Innenministerium in Kiew warf der Opposition und besonders Timoschenkos Partei vor, die blutigen Straßenschlachten mit der Polizei in Kiew von langer Hand geplant und provoziert zu haben. Das habe eine Auswertung von Computerfestplatten ergeben, die bei einer Razzia in den Parteiräumen im Dezember beschlagnahmt worden waren.

Die Proteste in der Ex-Sowjetrepublik waren Ende November ausgebrochen, nachdem Janukowitsch auf Druck Russlands ein Partnerschaftsabkommen mit der EU auf Eis gelegt hatte. Als der Präsident Mitte Januar per Gesetz die Presse- und Versammlungsfreiheit massiv einschränkte, waren die Demonstrationen erneut aufgeflammt und in Gewalt umgeschlagen. In Kiew starben dabei nach offiziellen Angaben mindestens vier Menschen, mehr als 500 wurden verletzt.

Menschenrechtler kritisierten, Polizeieinheiten hätten außer radikalen Regierungsgegnern absichtlich auch Journalisten und Ärzte angegriffen. Die Opposition beklagt zudem, dass etwa 30 Menschen verschleppt worden seien, angeblich von angeheuerten Schlägerbanden.

Acht Tage nach seinem Verschwinden wurde ein Aktivist schwer misshandelt gefunden. Seine Peiniger hätten ihn massiv gefoltert und einen Teil seines Ohrs abgeschnitten, berichtete der entführte Dmitri Burlatow. Ex-Boxweltmeister Klitschko sprach von einem "Akt der Einschüchterung". Hingegen betonte das Innenministerium, als Hintergrund der grausamen Tat käme auch ein Streit um Geld infrage.

Der Ukraine-Berater von Kremlchef Wladimir Putin, Sergej Glasjew, warf der Nato vor, eine "antirussische" Stimmung in der Ukraine zu schüren. Die weitere Entwicklung hänge von Janukowitsch ab. "Entweder er schlägt die von äußeren Kräften provozierte Meuterei nieder oder er riskiert, die Macht zu verlieren", warnte Glasjew.

Eine Mehrheit der Deutschen sprach sich im ZDF-"Politbarometer" gegen eine stärkere Einmischung der EU in den Machtkampf aus. Genauso klar wird eine finanzielle Unterstützung des Landes abgelehnt.

