Ingelheim (dpa) - Zwei Jahre alte Putenhackschnitzel haben Schüler in einer Kantine in Ingelheim in Rheinland-Pfalz vorgesetzt bekommen. Das Gericht mit vor zwei Jahren abgelaufenem Haltbarkeitsdatum habe jedoch keine gesundheitlichen Folgen für die Schüler gehabt, teilte die Kreisverwaltung mit. Als der schlechte Zustand des Fleisches gestern auffiel, waren schon mindestens 20 Schnitzel über die Theke gegangen. Krank meldete sich am nächsten Tag kein Schüler.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.