Sydney (SID) - Das Management von Australiens Schwimm-Idol Ian Thorpe hat Meldungen widersprochen, der fünfmalige Olympiasieger sei wegen Alkoholmissbrauchs und Depressionen in eine Klinik in Sydney eingeliefert worden. "Ian ist nicht im Entzug", gab die Management-Firma SEL am Freitag bekannt.

Zuvor hatte die australische Zeitung The Sydney Daily Telegraph berichtet, Thorpe sei Anfang der Woche gestürzt, was seine Familie veranlasst habe, ihn wegen Depressionen und Alkoholsucht in ein Krankenhaus einweisen zu lassen. "Ian war wegen einer Schulter-Operation in der Klinik. Er freut sich, seinen Freunden und Fans mitteilen zu können, dass er nun das Krankenhaus verlassen hat und auf dem Wege der Besserung ist", heißt es in der SEL-Mitteilung weiter.

Nach der verpassten Qualifikation für die Olympischen Spiele in London hatte der "Thorpedo" Schwierigkeiten, sich an ein Leben ohne den Schwimmsport zu gewöhnen. Bereits in seiner 2012 erschienenen Autobiografie hatte Thorpe offen zugegeben, mit Depressionen und Alkoholsucht zu kämpfen. "Nicht einmal meine Familie weiß, dass ich einen Großteil meines Lebens mit etwas gekämpft habe, das ich nur als eine lähmende Depression beschreiben kann. Ich denke, es war unvermeidbar, dass ich mich anderen, künstlichen Wegen zugewandt habe, mit meinen Gefühlen klarzukommen, und ich fand den Alkohol", hieß es in seiner Lebensgeschichte.

Der elfmalige Weltmeister Ian Thorpe war 2006 zurückgetreten, hatte aber 2011 nach fünfjähriger Pause seine Rückkehr ins Becken angekündigt. Ziel war ein Start in London. Bei den Trials scheiterte er allerdings deutlich.