Dakar (AFP) In Mali weitet sich die Hungersnot dramatisch aus: Schon jetzt litten 800.000 Menschen in dem westafrikanischen Land Hunger, und weitere drei Millionen Menschen könnten bald hinzukommen, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten gemeinsamen Aufruf von elf Hilfsorganisationen. Wenn der akute Bedarf nicht rasch gedeckt werde, werde sich die Zahl der Betroffenen vermutlich verdoppeln, warnte Franck Vannetelle von der Organisation Action Against Hunger.

