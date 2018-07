Frankfurt/Main (SID) - Durch einen Fünfsatz-Erfolg hat Florian Mayer das deutsche Davis-Cup-Team im Erstrundenspiel gegen Spanien in Frankfurt am Main mit 2:0 in Führung gebracht. Der 30 Jahre alte Bayreuther besiegte zum Abschluss des Auftakttages den Weltranglisten-26. Feliciano Lopez in einem hochklassigen Match mit 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 1:6, 5:7, 6:3 und lässt den Gastgeber vom ersten Viertelfinal-Einzug seit drei Jahren träumen.

Nach 3:50 Stunden verwandelte Mayer, Nummer 29 des ATP-Rankings, seinen fünften Matchball. Auch 29 Asse nutzten Linkshänder Lopez letztlich nichts, nachdem er einen 0:2-Satzrückstand aufgeholt und im vierten Satz zwei Matchbälle von Mayer abgewehrt hatte. Zuvor hatte Philipp Kohlschreiber (Augsburg) gegen Australian-Open-Achtelfinalist Roberto Bautista Agut mit 6:2, 6:4, 6:2 die Oberhand behalten.

Für das Doppel am Samstag (13.00 Uhr/Sat.1 Gold) hat Teamkapitän Carsten Arriens Tommy Haas (Los Angeles) und Daniel Brands (Deggendorf) nominiert. Die Paarung trifft auf die Masters-Sieger Fernando Verdasco/David Marrero.

Mayer zeigte vor 5000 begeisterten Zuschauern in der ausverkaufen Arena phasenweise eine herausragende Leistung. Der Melbourne-Achtelfinalist unterstrich gegen Linkshänder Lopez seine bestechende Form und bewies in dem vom Spielwitz beider Profis geprägten Match seine Vollstreckerqualitäten.

Dabei hätte Mayer im Tiebreak des ersten Durchgangs beinah eine böse Überraschung erlebt, als er nach einer 4:0-Führung mit 4:5 in Rückstand geriet. Doch den zweiten Satzball verwandelte der 1,90-m-Schlaks mit einem Überkopfball.

Auch danach suchten Mayer und Lopez auf dem schnellen Rebound-Ace-Hartplatz den Weg ans Netz. Gerade in den brenzligen Situationen behielt die deutsche Nummer zwei zumeist kühlen Kopf. Allerdings vergab Mayer im vierten Satz beim Stand von 5:4 zwei Matchbälle. Im entscheidenden Durchgang gelang dem Bayreuther dann das frühe Break zum 2:0.

Das bis dato letzte Duell gegen den dreimaligen Sieger aus Deutschland hatte der fünfmalige Titelträger Spanien im Viertelfinale 2009 in der Stierkampf-Arena von Marbella mit 3:2 für sich entschieden.