Pattaya (SID) - Fed-Cup-Spielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) ist beim WTA-Turnier in Pattaya/Thailand ins Halbfinale eingezogen. Zwei Tage nach ihrem kampflosen Sieg im Achtelfinale bezwang die 25-Jährige die Russin Jelena Wesnina am Freitag 5:7, 6:3, 6:3 und trifft nun auf Karolina Pliskova (Tschechien). Görges hatte in der Runde zuvor von der verletzungsbedingten Absage ihrer Gegnerin Swetlana Kusnezowa (Russland) profitiert.

Mit dem Einzug in die Vorschlussrunde der mit 250.000 Dollar dotierten Veranstaltung kassiert die Weltranglisten-102. Görges ein Preisgeld von 11.500 Dollar. Die topgesetzte Sabine Lisicki (Berlin) war nach ihren Sieg im Achtelfinale wegen Schulterproblemen ausgestiegen.