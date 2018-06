New York (AFP) Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg berät künftig UN-Generalsekretär Ban Ki Moon in Klimafragen. Ban ernannte den 71-jährigen US-Milliardär am Freitag zum UN-Sondergesandten für Städte und Klimawandel. Bloomberg soll nach einer UN-Erklärung den Generalsekretär dabei unterstützen, "den politischen Willen" und die "Handlungsbereitschaft" in den Städten mit Blick auf Bans "langfristige Strategie" im Kampf gegen den Klimawandel" zu fördern und zu mobilisieren.

