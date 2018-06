Genf (AFP) Die erste Runde der Syrien-Verhandlungen in Genf hat weder eine politische Annäherung noch eine Aussicht auf ein Ende des Blutvergießens gebracht. Es sei ein "sehr bescheidender Anfang" gewesen, sagte der internationale Sondergesandte Lakhdar Brahimi am Freitag zum Abschluss der Gespräche. Die Staatenkontaktgruppe "Freunde Syriens" zeigte sich "empört", dass Damaskus an seiner Strategie des "Verhungert oder ergebt euch" festhalte.

