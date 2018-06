Bangui (AFP) Bei Kämpfen in der zentralafrikanischen Hauptstadt Bangui sind nach Angaben des Roten Kreuzes in den vergangenen drei Tagen mindestens 30 Menschen getötet worden. Er sei sehr besorgt über das "beispiellose Niveau der Gewalt" in Bangui, sagte der Leiter einer Delegation des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Georgios Georgantas, am Freitag. Es seien 30 Leichen von den Straßen geborgen worden, mindestens 60 Menschen seien bei den Auseinandersetzungen verletzt worden.

