Kairo (AFP) Der Prozess gegen den gestürzten ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi wegen der Anstiftung zum Mord an Demonstranten ist am Samstag fortgesetzt worden. Mursi verfolgte den dritten Verhandlungstag in einer weißen Gefängnisuniform aus einem Glaskasten, wie ein AFP-Reporter berichtete. Mursi muss sich zusammen mit 14 Mitangeklagten, unter ihnen enge Vertraute und führende Mitglieder der inzwischen verbotenen Muslimbruderschaft, vor Gericht verantworten. Sieben von ihnen wird in Abwesenheit der Prozess gemacht.

