Addis Abeba (AFP) Die afrikanischen Staaten haben zur Unterstützung ihrer Eingreiftruppe MISCA in der Zentralafrikanischen Republik 315 Millionen Dollar (223 Millionen Euro) zugesagt. Diese Summe gaben die Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union (AU) bei einer Geberkonferenz für afrikanische Krisenstaaten am Samstag in Addis Abeba bekannt. 132 Millionen Dollar davon sind neue Zusagen. Mit der Summe blieben die AU-Staaten weit hinter dem Bedarf für die MISCA zurück, der laut Au-Vertretern allein für ein Jahr bei 410 Millionen Dollar liegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.