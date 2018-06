Sydney (AFP) Die Tourismusindustrie am weltberühmten australischen Great Barrier Reef hat rechtliche Schritte gegen Pläne angekündigt, bis zu drei Millionen Kubikmeter Schlamm in dem zum UNESCO-Welterbe gehörenden Meeresschutzgebiet zu versenken. Die Verwaltung des Naturparks verstoße gegen ihre Verpflichtungen zum Schutz des Korallenriffs und mache sich zum willfährigen Erfüllungsgehilfen der Politik, kritisierte Colin McKenzie vom Verband der Tourismusunternehmer am Great Barrier Reef am Samstag.

