Barcelona (SID) - Brasilien, Griechenland, Finnland und die Türkei haben vom Basketball-Weltverband FIBA die vier Wildcards für die WM in Spanien (30. August bis 14. September) erhalten. Das teilte die FIBA am Samstag mit. Die Sport-Großmacht Russland ging bei der Komplettierung des WM-Teilnehmerfeldes auf 24 Teams überraschend leer aus. Der Deutsche Basketball Bund (DBB) hatte seine Bewerbung um eine Wildcard am vergangenen Dienstag zurückgezogen.

Die Finnen, Griechen und Türken sind durch die Wildcards der FIBA, die außerdem die WM-Sperre gegen den Senegal aufhob, automatisch auch für die EM 2015 qualifiziert. Daher rutscht die DBB-Auswahl auf der Setzliste für die Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen um zwei Plätze nach oben auf Platz fünf. Sowohl Finnland als auch Griechenland waren besser platziert als Deutschland. Die Auslosung der sieben Gruppen findet am Montag (13.00 Uhr) ebenfalls in Barcelona statt.

Grund für den DBB-Verzicht auf Bemühungen um eine WM-Wildcard waren nach Verbandsagaben die von der FIFA gestellten "finanziellen Rahmenbedingungen". Beim Werben um eine der vier WM-Wildcards wurde eine finanzielle "Spende" verlangt. "Das jetzt bekannt gewordene Prozedere ist für den DBB nicht tragbar", hatte DBB-Präsident Ingo Weiss den Schritt begründet.

Die Teilnehmer an der Basketball-WM in Spanien (30. August bis 14. September) in der Übersicht: Angola, Argentinien, Australien, Brasilien, Kroatien, Dominikanische Republik, Ägypten, Finnland, Frankreich, Griechenland, Iran, Südkorea, Litauen, Mexiko, Neuseeland, Philippinen, Puerto Rico, Senegal, Serbien, Slowenien, Spanien, Türkei, Ukraine und USA.