München (AFP) Der ukrainische Oppositionspolitiker Vitali Klitschko hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz die Forderungen der Opposition für Änderungen in seinem Land bekräftigt. Klitschko verlangte am Samstag die Freilassung aller von der Regierung festgenommenen Kritiker, eine Änderung der Wahlgesetze sowie Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Außerdem forderte er eine Rückkehr zur Verfassung des Jahres 2004, was die Macht von Staatschef Viktor Janukowitsch beschneiden würde.

