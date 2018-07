Berlin (AFP) Der ZDF-Dreiteiler "Unsere Mütter, unsere Väter" ist am Samstag in Berlin mit der Goldenen Kamera für den besten Fernsehfilm ausgezeichnet worden. Die Deutschen stünden in der Verantwortung, die Erfahrungen aus der Weltkriegszeit weiterzugaben, mahnte Drehbuch-Autor Stefan Kolditz, als er den Preis entgegennahm. Aus diesem Verantwortungsgefühl heraus sei der Film, der die Geschichte von fünf Freunden in den Weltkriegsjahren erzählt, entstanden.

