München (AFP) Etwa 500 Menschen haben laut Polizei am Samstag in München an einer Kundgebung mit dem ukrainischen Oppositionspolitiker und Boxweltmeister Vitali Klitschko teilgenommen. Klitschko forderte dabei eine Ausrichtung seines Heimatlands in Richtung der Europäischen Union und nicht nach Russland. "Wir sind Europäer", rief Klitschko. "Wir wollen ein modernes, europäisches Land werden."

