Bangkok (AFP) Bei Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern der Regierung in Thailand am Vorabend der Parlamentswahl sind mehrere Menschen verletzt worden. In Bangkok brach am Samstag Panik aus, als ein bewaffneter Mann mit einem Sturmgewehr auf die Menschenmenge schoss, wie ein AFP-Reporter beobachtete. Mehrere Menschen seien verletzt worden, mindestens einer durch Schüsse, erklärten Rettungskräfte.

