Berlin (AFP) Der ZDF-Dreiteiler "Unsere Mütter, unsere Väter" ist am Samstag in Berlin mit der Goldenen Kamera der Programmzeitschrift "Hörzu" für den besten Fernsehfilm ausgezeichnet worden. Die Macher des im Zweiten Weltkrieg spielenden Films nahmen den Preis bei der Gala am Samstagabend von Schauspielerin und Jury-Mitglied Iris Berben entgegen. Als beste deutsche Schauspieler ehrten die Juroren Nadja Uhl und Thomas Thieme.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.