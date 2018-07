Wien (AFP) Die Schauspiel-Legende Maximilian Schell ist tot. Schell starb in der Nacht zum Samstag in einem Krankenhaus in Innsbruck, wie seine Agentin Patricia Baumbauer miteilte. Der 1962 für seine Rolle in "Das Urteil von Nürnberg" mit dem Oscar ausgezeichnete Schell wurde 83 Jahre alt. Wie Baumbauer sagte, war seine Frau Iva bei ihm.

