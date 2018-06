München (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat den ukrainischen Staatschef Viktor Janukowitsch aufgefordert, seine Zusagen an die Opposition schnell und in vollem Umfang umzusetzen. "Dann, aber ich fürchte nur dann, gibt es einen Ausweg", sagte Steinmeier am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Er forderte die Teilnehmer der Konferenz auf, in München ihr gemeinsames Gewicht für eine friedliche Lösung in der Ukraine einzusetzen. Dies müsse schnell gehen: "Wenn am Pulverfass die Lunte schon glimmt, dann ist es hoch gefährlich, auf Zeit zu spielen", sagte der Minister.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.