Preitenegg (dpa) - Maximilian Schell ist am Samstag im Alter von 83 Jahren in Innsbruck gestorben. Er war einer der bedeutendsten und erfolgreichsten deutschsprachigen Schauspieler.

Mit Schal und großer Geste inszenierte sich Maximilian Schell gern als Suchender. "Ich habe eigentlich gar keinen Beruf. Ich wandere durch das Leben und durch alle Bereiche der Kunst." Schell war mehr als der Oscar-prämierte, in Hollywood erfolgreiche Schauspieler. Er war Opern- und Filmregisseur, Dokumentarfilmer, Musiker, Maler, Bühnenautor.

Der in Wien geborene Charmeur mit Schweizer Pass liebte das Leben und die Liebe. Im hohen Alter heiratete er 2013 die 35-jährige Sopranistin Iva Mihanovic. Mit ihr war Schell gern auf seinem Berghof in Kärnten.

"Die Alm ist einer meiner Ankerpunkte", sagte Schell einmal. Hier hat er seine Kindheit verbracht, hier hat er in den Jahren vor ihrem Tod seine ältere Schwester Maria (1926-2005) gepflegt. Sie litt an Altersdemenz. Die Schauspielerin gehörte zu den größten Stars des deutschsprachigen Films der 1950er und 1960er Jahre.

Schell war einer der wenigen Mimen, die sowohl in Europa als auch in den USA erfolgreich waren. Für seine Rolle des Verteidigers in Stanley Kramers Gerichtsdrama "Das Urteil von Nürnberg" erhielt er 1962 einen Oscar. Er war der erste deutschsprachige Schauspieler nach dem Zweiten Weltkrieg, dem diese Ehre zuteil wurde.

Der US-Filmpreis machte ihn zum Weltstar und trieb seine Hollywood-Karriere voran. Es folgten viele Filme, unter anderem "Topkapi" (1964), "The Deadly Affair" (Anruf für einen Toten, 1967) und "Counterpoint" (Der Befehl, 1967). 1998 stand er für den Hollywoodstreifen "Deep Impact" vor der Kamera.

Verbindung zur großen Welt des Films hatte Schell bis zuletzt. Hollywoodschauspielerin Angelina Jolie ist seine Patentochter. "Ich hatte Angelina als kleines Mädchen auf dem Arm. Aber das ist Erinnerung", erzählte Schell gern. Kontakt zur inzwischen glamourösen Patentochter hat er nicht. "Sie weiß wahrscheinlich gar nicht, wer ich bin."

Lange lebte Schell abwechselnd in Los Angeles und auf seiner Alm in Kärnten. Die Verbindung über den Atlantik hatte er in der Zeit der Bush-Regierung gekappt. "Es war nicht mehr das freie und kreative Land, das ich kannte." Zuletzt war er als Ehrengast zu einer Feier anlässlich von 50 Jahren "Das Urteil von Nürnberg" in den Staaten.

Am Herzen lagen Schell seine Dokumentationen. Er war der Einzige, der die extrem zurückgezogene Marlene Dietrich zu Interviews überreden konnte. Seine Dokumentation "Marlene" war viel beachtet. Ebenso seine Filmdokumentation über die Schwester Maria 2002, zu der er erst spät eine Verbindung fand.

Immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen, wandte sich Schell, dem die Bühne immer sehr am Herzen lag, auch der Oper zu. In Los Angeles inszenierte er auf Einladung von Placido Domingo 2001 Wagners "Lohengrin" und 2005 Richard Strauss' "Rosenkavalier".

1930: geboren am 8. Dezember als Sohn eines Künstlerpaares in Wien. 1952: Schauspieler und Regisseur in Basel.1955: Filmdebüt in "Kinder, Mütter und ein General". 1958: Schell an der Seite von Marlon Brando und Montgomery Clift erstmals in Hollywood: "The Young Lions" (Die jungen Löwen). 1962: Oscar für die Rolle des Verteidigers in Stanley Kramers "Das Urteil von Nürnberg" (1961). 1963: In Gustaf Gründgens legendärer Inszenierung am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg spielt Schell den "Hamlet". 1974: Golden Globe für seine Regiearbeit "Der Fußgänger". 1984: Filmdokumentation über Marlene Dietrich.1986: Heirat mit der russischen Schauspielerin Natalija Andrejtschenko. Aus der Ehe geht Tochter Nastassja hervor.2002: Mit "Meine Schwester Maria" dreht Schell ein sehr persönliches Filmporträt über Maria Schell.2002: Er gibt die Trennung von seiner Ehefrau bekannt. 2006: Hauptdarsteller in Arthur Millers "Resurrection Blues" in London. Regie: Robert Altman.2009: "Bambi" für sein Lebenswerk. 2013: Heirat mit der fast 50 Jahre jüngeren Sopranistin Iva Mihanovic.