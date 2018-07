Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträger Russell Crowe hat in seiner australischen Heimat mit Dreharbeiten für das Filmepos "The Water Diviner" begonnen. Das US-Branchenblatt "Variety" veröffentlichte das erste Foto vom Set. Crowe führt erstmals Regie und spielt selbst auch die Hauptrolle - einen australischen Farmer, der 1919 in die Türkei reist, um dort mehr über das Schicksal seiner im Ersten Weltkrieg verschollenen Söhne zu erfahren.

