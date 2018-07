Berlin (dpa) - 1899 Hoffenheim hat in der Fußball-Bundesliga die Abstiegssorgen des Hamburger SV weiter verschärft. Die Sinsheimer deklassierten den HSV mit 3:0. Der Tabellenzweite Bayer Leverkusen fuhr am 19. Spieltag nach zuletzt drei Niederlagen in Serie durch ein 2:1 gegen den VfB Stuttgart wieder einen Sieg ein. Im Kampf um die europäischen Plätze besiegte Schalke 04 den VfL Wolfsburg mit 2:1. Mainz 05 schloss durch ein 2:0 gegen den SC Freiburg zu Wolfsburg auf. Der FC Augsburg gewann gegen Werder Bremen mit 3:1.

