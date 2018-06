Leverkusen (SID) - Champions-League-Starter Bayer Leverkusen hat seine Niederlagenserie in der Bundesliga beendet. Nach zuletzt drei Pleiten in Folge kam der Werksklub im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart zu einem 2:1 (1:1). Joker Eren Derdiyok traf in der 84. Minute zum Siegtor für die Hausherren. Er war erst in der 75. Minute eingewechselt worden. Damit holten die Leverkusener im Kampf um das internationale Geschäft drei wertvolle Zähler. Für den VfB war es die vierte Niederlage hintereinander.

Vor 28.714 Zuschauern war Moritz Leitner (12.) mit einem fulminanten 25-m-Schuss zum 1:0 für die Schwaben erfolgreich, die am Mittwoch unglücklich 1:2 gegen Herbstmeister Bayern München verloren hatten. Bayer-Torjäger Stefan Kießling (26.) beendete eine 428 Minuten währende Torflaute in der Bundesliga und erzielte den Ausgleich. Für den 30-Jährigen war es in den letzten sieben Heimspielen gegen den VfB bereits das zehnte Tor. Auch in dieser Saison war der Blondschopf zum zehnten Mal erfolgreich.

Pech hatte Bayer außerdem bei einem Lattenschuss des Südkoreaners Heung-Min Son (39.), eine Minute später klärte nach einem Son-Schuss Stuttgarts Keeper Sven Ulreich per Fußabwehr.

Die Stuttgarter verkauften sich in der Anfangsphase sehr clever, machten dem Tabellenzweiten das Leben schwer. Allerdings fehlte den Aktionen der Gastgeber der Überraschungsmoment, sodass die gut sortierte Abwehr der Schwaben wenig Mühe hatte.

Dem Führungstor der Stuttgarter ging eine Faustabwehr von Bayer-Torwart Bernd Leno in die Mitte voraus, Leitner nutzte mit dem zweiten Schussversuch die Chance und traf in den Winkel. Beim Ausgleichstreffer auf Vorlage von Kapitän Simon Rolfes profitierte Kießling von einem Fehler von Stuttgarts Innenverteidiger Antonio Rüdiger, der im Laufduell gegen Kießling zuerst am Ball war, aber die Kunststoffkugel gegen den Bayer-Stürmer anfängerhaft verlor. Dieser nutzte die Gelegenheit eiskalt.

Danach kam Bayer deutlich besser ins Spiel, beherrschte die Szenerie und erspielte sich diverse Chancen. Leverkusens mexikanischer Neuzugang Andres Guardado saß indes noch auf der Tribüne und kam noch nicht zum Einsatz. Bei Bayer feierte allerdings Nationalspieler Sidney Sam nach mehr als zwei Monaten Verletzungspause aufgrund eines Muskelfaserrisses sein Comeback. Teamchef Sami Hyypiä wechselte die Offensivkraft mit Beginn der zweiten Halbzeit ein. Sam bereitete auch den Treffer von Derdiyok vor.

Das erste Ausrufezeichen in der zweiten Hälfte setzte aber Bayer-Allrounder Gonzalo Castro (56.) mit einem Schuss ans Außennetz. Stuttgart konnte sich allerdings wieder aus der Umklammerung lösen, wenngleich der VfB Schwierigkeiten hatte, Gefährlichkeit im Strafraum der Hausherren zu entwickeln.

Unschöne Szenen gab es in der 70. Minute, als Sam bei der Ausführung eines Eckballs vor dem Stuttgarter Fanblock mit Gegenständen beworfen wurde. Erst nach Lautsprecherdurchsagen und Appellen an die Chaoten konnte die Ecke ausgeführt werden.

Die Bestnoten bei Bayer verdienten sich Torschütze Kießling, der sehr weite Wege zurücklegte, Rolfes und Castro. Bei den Gästen gefielen vor allem Keeper Ulreich und mit Abstrichen Leitner.