London (AFP) Die britische Schauspielerin Sienna Miller hat eine kurze Affäre mit dem James-Bond-Darsteller Daniel Craig eingeräumt. Bei einer Zeugenaussage im Prozess um den Abhörskandal bei der Boulevardzeitung "News of the World" sagte Miller am Freitagabend, es habe sich um eine "sehr kurze" Episode gehandelt. Zuvor hatte ein früherer "News of the World"-Reporter in dem Prozess von einem im Jahr 2005 abgehörten Anruf Millers auf der Mailbox von Daniel Craig berichtet.

