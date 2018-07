Surabaya (AFP) In einem berüchtigten indonesischen Zoo ist einer der seltenen Komodowarane verendet. Er habe die erst drei Jahre alte Echse am Morgen tot in ihrem Käfig gefunden, sagte ein Zoowärter am Samstag. Die Zooverwaltung kündigte eine Autopsie des Tieres an. Der Zoo von Surabaya hatte in den vergangenen Jahren traurige Berühmtheit erlangt, nachdem dort hunderte Tiere verendet waren. Tierschützer fordern seit langem die Schließung des Parks.

