München (dpa) - Die Lage in der Ukraine ist heute auch Thema bei der Sicherheitskonferenz in München. Der ukrainische Oppositionspolitiker Vitali Klitschko nimmt zusammen mit dem amtierenden ukrainischen Außenminister Leonid Koschara an einer Podiumsdiskussion teil. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton ist beunruhigt über den Fall des nach eigenen Angaben misshandelten ukrainischen Regierungskritikers Dmitri Bulatow. Das sei vollkommen inakzeptabel. Ashton will in der kommenden Woche erneut nach Kiew reisen, um zu vermitteln.

