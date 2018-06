München (dpa) - Mit einer Rede von Außenminister Frank-Walter Steinmeier geht die Münchner Sicherheitskonferenz in den zweiten Tag.

An eine Diskussion unter anderem mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow schließt sich am Samstagvormittag ein Gespräch der amerikanischen Minister für Verteidigung und Äußeres an, Chuck Hagel und John Kerry.

Am Mittag hat der ukrainische Oppositionspolitiker und Ex-Boxweltmeister Vitali Klitschko einen Auftritt in der Münchner Innenstadt. Am späten Nachmittag wird er dann bei der Konferenz zu einer Diskussion über den erbitterten Machtkampf in seinem Land erwartet.

Ein Schwerpunkt des Nachmittags ist eine Diskussion zum Jubiläum der Konferenz. Unter anderem sprechen Altkanzler Helmut Schmidt, Ex-US-Außenminister Henry Kissinger und der frühere französische Präsident Valery Giscard d'Estaing miteinander.

Steinmeier bekräftigte die Bereitschaft Deutschlands zu einer stärkeren Rolle bei der Bewältigung von Krisen weltweit. "Deutschland ist eigentlich zu groß, um Weltpolitik nur von der Außenlinie zu kommentieren", sagte er am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Deutschland müsse bereit sein, sich außenpolitisch früher, entschiedener und substanzieller einzubringen. Die Bundesregierung wolle und werde Impulsgeber für eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik sein. Der Einsatz von Militär dürfe aber nur "ultima ratio" sein, also letztes Mittel.

Steinmeier will sich für ein konstruktiveres und kooperativeres Verhältnis zu Russland einsetzen. Er betonte, dass bestimmte Konflikte wie etwa der in Syrien ohne Moskau nicht gelöst werden könnten. Er fügte hinzu: "Nur mit Russland gelingt ein Übereinkommen mit dem Iran." Es wäre ein Fehler, die Zukunft Europas ohne Berücksichtigung Russlands zu gestalten. Es sei aber auch Moskaus Aufgabe, gemeinsame Herausforderungen zu definieren.

