Rom (AFP) Italien leidet an diesem Wochenende unter einem Wetter-Chaos. Heftiger Regen ließ die Flüsse in der Mitte des Landes bedrohlich anschwellen, während es in den Bergen im Norden besonders kräftig schneite. War am Freitag noch der Fluss Arno in der Toskana bedrohlich angeschwollen, hatte sich die Lage dort am Samstag wieder beruhigt. Die meisten der Anwohner, die bei Freunden und Verwandten Zuflucht gesucht hatten, konnten nach Hause zurückkehren.

