Karlsruhe (SID) - Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl (23) hat das Hallenmeeting in Karsruhe überlegen gewonnen und mit der Weite von 21,53 m seine Saisonbestleistung gezeigt. Storl (Chemnitz) setzte sich vor Hallenweltmeister Ryan Whiting (21,01) und dessen US-Landsmann Cory Martin (20,60) durch.

Stabhochspringer Malte Mohr (Wattenscheid) meisterte 5,75 m, gewann den Wettkampf und erfüllte die Norm für die Hallen-WM im polnischen Sopot (7. bis 9. März) zentimetergenau. Karsten Dilla (Leverkusen) wurde hinter dem Griechen Konstandinos Filippidis (beide 5,65) Dritter.

Der aus Äthiopien stammende WM-Fünfte Homiyu Tesfaye (Frankfurt) wurde über 1500 m in 3:40,26 Vierter und knackte die WM-Norm. Den Sieg sicherte sich Nixon Chepseba, der Kenianer lief in 3:37,02 Weltjahresbestzeit. Ebenfalls für eine Weltjahresbestzeit sorgte die Niederländerin Sifan Hassan in 8:45,33 Minuten über 3000 m.

Derweil verpasste Arne Gabius (Tübingen) über 3000 m die angepeilte deutsche Rekordmarke von Dieter Baumann (7:30,50 Minuten) in 7:54,68 klar. Gabius wurde Sechster.