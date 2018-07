Mexiko-Stadt (AFP) Zehntausende Menschen haben in Mexiko gegen eine umstrittene Energiereform protestiert, mit der die Öl- und Gasindustrie des Landes für ausländische Investoren geöffnet wird. Im Zentrum von Mexiko-Stadt gingen am Freitagabend (Ortszeit) nach offiziellen Schätzungen rund 65.000 Menschen gegen die von Präsident Enrique Peña Nieto durchgesetzte Änderung auf die Straße. Ausländische Investoren hätten nur das Ziel, "in kürzester Zeit so viel Öl wie möglich zu fördern", kritisierte einer der Gründer der oppositionellen Partei der Demokratischen Revolution (PRD), Cuauhtemoc Cardenas, vor den Demonstranten.

