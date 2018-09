Rougemont (AFP) In einem verschneiten Schweizer Bergdorf hat der älteste Sohn von Prinzessin Caroline von Monaco am Samstag kirchlich geheiratet. Andrea Casiraghi und seine aus Kolumbien stammende Ehefrau Tatiana Santo Domingo ließen sich am Abend in einer Kirche im Skiort Rougemont bei Gstaad trauen. Die Zeremonie begann gegen 19.30 Uhr, als es bereits völlig dunkel war und dicke Schneeflocken auf den Ort fielen. Die Braut, die ein langes weißes Kleid trug, traf als Letzte in der Kirche von Rougemont ein, in der etwa hundert geladene Gäste warteten.

