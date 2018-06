Köln (SID) - Am 19. Spieltag der Bundesliga empfängt 1899 Hoffenheim den Hamburger SV zum Kellerduell. Im Rennen um die internationalen Plätze gastiert der VfL Wolfsburg bei Schalke 04. Zudem trifft Bayer Leverkusen auf den VfB Stuttgart, der FC Augsburg auf Werder Bremen und der FSV Mainz 05 auf den SC Freiburg. Alle Spiele beginnen um 15.30 Uhr. Ab 18.30 Uhr feiert Trainer Tayfun Korkut gegen Borussia Mönchengladbach sein Heimdebüt als Trainer von Hannover 96.

Die deutsche Medaillenhoffnung Maria-Höfl Riesch holt sich beim Weltcup-Riesenslalom in Kranjska Gora den Feinschliff für die Olympischen Winterspiele. Auch die für Sotschi nominierten Viktoria Rebensburg und Barbara Wirth sind ab 10.00 Uhr in Slowenien dabei. Bei der Abfahrt der Männer in St. Moritz fehlt derweil das deutsche Alpin-Trio für Sotschi um Medaillenkandidat Felix Neureuther.

Am letzten Wochenende vor dem Olympischen Winterspielen in Sotschi fliegen die deutschen Skispringer von der Schanze. Beim Heim-Weltcup in Willingen starten ab 16.00 Uhr sieben deutsche Adler um Andreas Wellinger und Severin Freund.

Das deutsche Davis-Cup-Team träumt angesichts einer 2:0-Führung gegen Spanien vom ersten Viertelfinal-Einzug seit drei Jahren. Tommy Haas und Daniel Brands können mit einem Sieg im Doppel gegen die Masters-Sieger Fernando Verdasco und David Marrero den Triumph ab 13.00 Uhr perfekt machen.