Washington (AFP) Das Schicksal einer Schnee-Eule berührt derzeit Washingtons Einwohner. Nachdem sie seit Tagen immer wieder kurze Auftritte hingelegt hatte, wurde die Eule am Donnerstag von einem Bus angefahren. Der weiße Arktis-Vogel habe eine gebrochene Kralle und möglicherweise innere Verletzungen, sein Zustand sei aber stabil, teilte am Freitag die Kleintierklinik mit, in der der gefiederte Patient derzeit behandelt wird. Sobald es ihr Zustand zulasse, werde die Eule geröntgt.

