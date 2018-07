München (dpa) - Der ADAC in Nordrhein-Westfalen hat ein größeres Geschäft mit der Firma eines Club-Funktionärs abgeschlossen. Eine Sprecherin des ADAC Nordrhein bestätigte den Sachverhalt, über den die "Süddeutschen Zeitung" berichtet hatte. Das Geschäft sei aber einwandfrei gewesen. Der von ADAC-Präsident Peter Meyer geleitete Regionalverband habe im Jahr 2009 dem Unternehmen eines Vorstandskollegen 200 000 Euro für ein Fernsehstudio am Nürburgring gezahlt. Im Gegenzug wurde an der Strecke für den ADAC geworben.

