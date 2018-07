San José (AFP) In Costa Rica und El Salvador sind am Sonntag neue Präsidenten gewählt worden. In Costa Rica waren etwa drei Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, einen Nachfolger für Präsidentin Laura Chinchilla zu bestimmen. Als einer der aussichtsreichsten Kandidaten galt der langjährige Bürgermeister der Hauptstadt San José, Johnny Araya. Der 56-Jährige wurde von Chinchilla und ihrer regierenden Nationalen Befreiungspartei (PLN) unterstützt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.